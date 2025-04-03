Захарова обвинила Молдавию в попытке нарушить урегулирование в Приднестровье

Высылка молдавскими властями сопредседателя объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александра Андреева является попыткой помешать урегулированию регионального кризиса, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Мы рассматриваем эти действия как элемент непрекращающихся попыток деформировать... формат... миротворческой операции в регионе», — сказала дипломат.

По ее словам, Москву настораживает тот факт, что высылка Андреева совпадает с «позитивными подвижками» в урегулировании. Захарова добавила, что обвинения в адрес РФ со стороны Молдавии во вмешательстве в ее внутренние дела не имеют под собой оснований.

31 марта МИД Молдавии объявил сразу трех сотрудников посольства РФ, включая Андреева, персонами нон грата. Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики.

По словам Захаровой, враждебные действия руководства Молдавии в отношении российских дипломатов не останутся без жесткого ответа. Она назвала это решение частью антироссийского курса официального Кишинева.