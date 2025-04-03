В Госдуме раскрыли, как Россия ответит на удары по энергетике

Россия может уничтожить энергетику Украины точечными ударами из-за нарушения Киевом моратория, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, решение будет принято после консультаций по вопросу исполнения договоренностей Москвы и Вашингтона.

Россия со своей стороны держит данное слово и оставляет за собой право отвечать на выпады Киева в отношении своих энергообъектов очень болезненными точечными ударами по военной инфраструктуре. Сейчас идут консультации, в том числе по исполнению договоренностей между Россией и Америкой. По их итогам Москва в одностороннем порядке осуществит зеркальные действия, прекратив дальнейшее существование украинской энергетики как понятия, — сказал Шеремет.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Россия успешно выполнила главную задачу в рамках договоренности о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на срок 30 дней. По его словам, российский президент Владимир Путин перевернул ситуацию, отдав приказ не наносить удары по энергетике Украины.

В Минобороны заявили о росте числа ударов ВСУ по энергетике РФ

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки дважды совершили намеренные атаки на объекты российской энергоинфраструктуры. По данным ведомства, в ночь на 2 апреля были атакованы цели в Курской области.