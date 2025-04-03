Россия откроет посольство в Нигере

Посольство России в Нигере будет "совершенно точно" открыто в 2025 году. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Нигера Бакари Яу Сангаре.

"В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году", - отметил он.

Лавров также поздравил всех нигерцев в связи с избранием главы Национальной федерации футбола Нигера Хамиду Джибрилла Хима в совет ФИФА. "Рассчитываем, что он внесет вклад в обеспечение подлинно деполитизированного характера функционирования Международной федерации футбола", - подчеркнул министр.

В сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи отмечается, что Лавров подтвердил настрой Москвы на "продолжение предоставления необходимой помощи Нигеру в противодействии угрозе терроризма, обеспечении внутренней стабильности и безопасности, решении вопросов социально-экономического развития".

Ранее глава российского дипведомства провел четырехсторонние переговоры в Москве с главами МИД Буркина-Фасо, Мали и Нигера, образующими Альянс государств Сахеля ("сахельская тройка").