Медведев прокомментировал введенные Трампом пошлины

«Разлагающийся труп экономики ЕС». Медведев оценил тарифы Трампа
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа не сможет навредить России, но станет губительной для экономики Евросоюза. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
Второго апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении стран ЕС, обложила 24-процентным тарифом Японию и подготовила тариф в 25 процентов для Южной Кореи.
В отношении Тайваня - ведущего поставщика чипов, лидерство в производстве которых Трамп мечтает вернуть американцам - будут введены 32-процентные пошлины. Вьетнам США обложили одним из самых высоких тарифов - в 46 процентов, а Украину - пошлиной в десять процентов.
При этом пошлины не вводились в отношении России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. В Белом доме заявили, что из-за санкций эти страны уже ограничены в своих возможностях торговать с США.
Медведев заявил, что последствия тарифной политики Трампа будут глобальными. Против товаров из США будут введены встречные тарифы, старые торговые цепочки будут разорваны и возникнут новые.
«А что мы? Россия и так почти не торгует с Америкой, как и с ЕС: практически весь оборот санкционный», - подчеркнул замглавы Совета безопасности.
Медведев добавил, что Россия развивается вопреки санкциям: в первом квартале 2025 года рост экономики страны составил около трех процентов. По его словам, на фоне таких показателей «не стоит суетиться».
«По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывёт труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза», - заключил Медведев.