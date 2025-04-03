Захарова обвинила власти Финляндии в одурманивании жителей страны

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Власти Финляндии одурманили жителей страны русофобской пропагандой.

Захарова обвинила власти Финляндии в одурманивании жителей страны
© globallookpress.com

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Жалко, конечно, граждан Финляндии, которых одурачивали, которые стали жертвой лжи, фейков, которые поддались на какие-то увещевания», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Хельсинки должны перестать накачивать информационное пространство беспочвенными антироссийскими нарративами. Она также посоветовала властям Финляндии открыть границу с Россией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «коалиции желающих» по Украине придется поговорить с Россией. Он призвал Францию или Великобританию сделать это.

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