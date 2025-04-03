Лавров раскрыл роль Киева в дестабилизации Африки

Киев предпринимает попытки дестабилизировать Африку, поддерживая террористов в Сахеле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо, входящих в Альянс государств Сахеля, передает ТАСС.

По его словам, в регионе начинают действовать внешние игроки.

«Помимо бывших колонизаторов, недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки», — заявил Лавров.

Дипломат добавил, что Россия и страны АГС договорились о ежегодных встречах в таком формате.

Ранее Сергей Лавров анонсировал проведение в мае российско-китайского саммита в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И.