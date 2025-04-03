ГД досрочно прекратила полномочия два года не посещавшего заседания депутата Напсо

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Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Отмечается, что причиной лишения мандата стало неисполнение им обязанностей, в частности, отсутствие на заседаниях палаты парламента более 30 дней.

— Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Государственной думы, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Госдумы уточнили, что решение было принято единогласно. Полномочия депутата Напсо прекращаются с 3 апреля 2025 года.

16 декабря 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы уже поручал комиссиям по регламенту и мандатным вопросам рассмотреть вопрос о снятии полномочий с Юрия Напсо, выступающего от ЛДПР. По словам осведомленного источника, из-за отсутствия на заседаниях у депутата «нет никаких оснований» занимать свою должность.