Фицо выразил надежду, что сможет лично в Москве поблагодарить Красную Армию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что сможет лично на торжествах в честь 80-летия Великой Победы в Москве выразить благодарность Красной Армии за победу над фашизмом. Об этом глава словацкого правительства сказал в ходе памятного мероприятия по случаю 80-летия освобождения Братиславы, его слова приводит новостной портал Aktuality.sk.

«Верю, что у меня будет возможность 9 мая в Москве лично поблагодарить за то, какая доля в победе над фашизмом была у великой Красной Армии. Да здравствует великая Красная Армия!» — сказал он.

В середине января вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что Фицо приедет в российскую столицу с большой делегацией 9 мая на празднование 80-летия Победы. Позже премьер Словакии подтвердил свое намерение посетить Москву в эту дату.

Посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков сообщил, что подготовка визита Фицо в Москву уже вступила в горячую фазу. В настоящее время формируется сопровождение словацкого премьера, который заявил, что с ним действительно поедет большая делегация.