В МИД рассказали о продвижении в диалоге с США

Россия и США достигли определенного продвижения в диалоге по устранению двусторонних раздражителей. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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При этом замминистра отметил, что о прорывах говорить еще рано.

«Сразу после того как администрация [президента США Дональда] Трампа возобновила прерванный при [экс-президенте Джо] Байдене сфокусированный диалог на политических уровнях с Москвой, мы приступили к отработке этих сюжетов (украинский кризис и черноморская инициатива — прим. «Ленты.ру») (...) В час по чайной ложке, шаг за шагом, медленно, мы начинаем движение», — указал Рябков.

По словам дипломата, Вашингтон приходит к осознанию необходимости перемен в контактах сторон. «Это неправильно, да и нельзя жить в этой гипертоксичной среде», — подчеркнул замглавы МИД.

Рябков рассказал, что сейчас работа сосредоточена на облегчении выдачи виз, усовершенствовании механизмов взаимных поездок и поездок нашего персонала по территории США, решении проблем, связанных с обеспечением нормальных финансовых переводов для нужд функционирования дипломатических учреждений.

Ранее Рябков раскрыл проблемы в позиции США по Украине. По его словам, Вашингтон не требует устранения первопричин конфликта на Украине, что затрудняет поиск путей его урегулирования.

Он отметил, что Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, однако не может принимать их без учета своих приоритетов. По его словам, у России есть продуманный комплекс собственных подходов по этой теме.