Захарова прокомментировала требования Киева по соблюдению перемирия в Черном море

Киев пытается оправдаться за нарушение перемирия в Черном море.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы расцениваем это как неуклюжую попытку оправдаться за сознательное игнорирование киевским режимом договоренностей об энергоперимирии», — сообщила дипломат.

Захарова также отметила, прекращение огня в Черном море не являются возобновлением «зерновой сделки». По словам дипломата, речь идет о новом соглашении.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия не поддастся на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам. Она добавила, что они являются провокацией.