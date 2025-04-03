Колокольцев представил начальника создаваемой Службы по вопросам регистрации иностранцев

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев представил руководящему составу своего первого заместителя — начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрея Кикотя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава ведомства рассказал о становлении карьеры Кикотя. По его словам, начальник создаваемой Службы прошел путь от следователя до заместителя прокурора Санкт-Петербурга, а затем был переведен в Новгородскую область на вышестоящую должность. Колокольцев сказал, что с 2017 года Кикоть являлся заместителем генерального прокурора России, курировал вопросы главного управления ведомства по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Министр отметил, что у его первого заместителя богатый практический и управленческий опыт.

В своей речи Колокольцев подчеркнул, что вопрос миграции, который теперь находится в зоне ответственности Кикотя, очень чувствительный для граждан. Он заявил, что в ближайшей перспективе необходимо решить ряд приоритетных задач. Министр внутренних дел пожелал Кикотю успехов на новой должности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.