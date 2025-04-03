Дмитриев провел встречу с членами администрации США

Глава Российского фонда прямых инициатив (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению российского лидера Владимира Путина провёл в Вашингтоне встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа.

«Вы знаете, действительно, последние два дня по поручению президента Путина я проводил встречи здесь в Вашингтоне с ключевыми членами администрации Трампа», — цитирует его ТАСС.

Дмитриев подчеркнул, что одной из основных тем было восстановление отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее Дмитриев заявил о важности диалога между Россией и США.