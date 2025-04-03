Захарова рассказала о планах европейцев на Одессу и Львов

Европейские страны рассматривают возможность размещения военных контингентов на территории Украины, в частности в Одессе и Львове.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Складывается впечатление, что европейцы уже положили глаз на эти города» — сказала она.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Ленте.ру», что истинная причина желания лидеров стран Евросоюза (ЕС) разместить своих военных в Украине связана с контролем территории.