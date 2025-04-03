Стало известно, о каких «тайных» переговорах Путина говорил Вучич

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев заявил, что глава Сербии Александр Вучич мог иметь в виду переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, когда говорил о «секретных» звонках. Об этом Латышев рассказал «Царьграду».

Ранее в интервью Вучич заявил, что некоторые мировые лидеры тайно общались с Путиным. По словам президента Сербии, ему известно как минимум о двух таких лидерах, и это не премьеры Венгрии и Словакии.

Латышев отметил, что Вучич часто прибегает к таким приемам, «играя в очень осведомленного политика, чтобы поднять свою значимость». Эксперт отметил, что непубличные переговоры - стандартный формат для политиков.

«Тайные и секретные переговоры <…> происходят и будут происходить всегда и везде, и Путин, разумеется, не может быть исключением. С кем он мог в таком формате общаться? Да с тем же президентом США Дональдом Трампом, который пару раз, кстати, об этом проболтался», - заявил Латышев.

Он добавил, что и глава Китая Си Цзиньпин не всегда объявляет о своем общении с Путиным по закрытой линии связи. Также Латышев заявил, что в Москву может часто звонить израильский премьер Биньямин Нетаньяху.