Мишустин освободил Басаргина от должности главы Ространснадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Виктора Басаргина от должности главы Ространснадзора в связи с выходом на пенсию.

Об этом говорится в Telegram кабмина.

«Временно исполняющим обязанности главы Ространснадзора назначен Виктор Гулин», — указывается в заявлении.

Уточняется, что с 2019 года и до настоящего времени Виктор Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Андрея Кикоть на пост главы Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан в составе МВД России.