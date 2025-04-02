Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белорусии

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси, выразив уверенность, что две страны и впредь будут всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи.

"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси. <...> Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи - на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также отметил, что отношения между Россией и Белоруссией основываются на многовековых традициях братской дружбе, духовной и культурной близости.

"От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам - счастья и процветания", - заключил Путин.

2 апреля отмечается День единения народов - праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Белоруссии. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. Договор о создании Союзного государства двух стран был подписан 8 декабря 1999 года.