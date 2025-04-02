МИД РФ: угрозы бомбардировок ядерных объектов Ирана неприемлемы

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Москва и Тегеран заявили о недопустимости военных угроз в адрес ядерной инфраструктуры Ирана. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи замминистра Сергея Рябкова с иранским коллегой Маджидом Тахт-Раванчи.

Москва и Тегеран осудили угрозы атак на ядерные объекты Ирана
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На переговорах стороны подчеркнули недопустимость силовых методов в урегулировании вопросов ядерной программы, указав, что угрозы бомбардировок ядерных объектов Ирана со стороны третьих стран могут привести к радиологическим и гуманитарным катастрофам в регионе. Стороны подтвердили намерение продолжать поиск эффективных решений по иранской ядерной программе в рамках переговоров с Китаем, последние консультации с которым прошли в Пекине 14 марта. Также было заявлено о праве Ирана на мирное использование атомной энергии в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

В российском дипведомстве раскритиковали действия западных стран, обвинив их в искусственном нагнетании напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Отмечается, что Запад игнорирует собственные нарушения резолюции СБ ООН 2231 и манипулирует проверочными возможностями МАГАТЭ в политических целях.

2 апреля британская газета Daily Mail сообщила, что США и Израиль могут «нанести удар по Ирану», чтобы устранить угрозу от продолжающейся разработки ядерной программы этой страны.

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