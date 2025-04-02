Захарова иронично ответила на требование Лондона сообщать о любых связях с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на требование Лондона декларировать любую деятельность, связанную с РФ. Свое мнение по этому поводу она высказала у себя в Telegram-канале.

Захарова указала, что ранее МВД и МИД Великобритании заявили о намерении ввести против России «усиленный» режим контроля в рамках будущей схемы регистрации иностранного влияния. Речь идет о том, что теперь любое лицо, осуществляющее в стране деятельность, связанную с государственными правительственными структурами РФ, должно зарегистрироваться в особом реестре иначе ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«1 апреля, день шуток, смеха и дураков, МВД и МИД Британии отметили совместно. Оставляя за скобками выбор даты и общий градус параноидальной шизофрении Лондона, не могу не задать ряд уточняющих и наводящих вопросов британской стороне. Все они касаются подданных Соединенного королевства и его внутренних дел, ведь новые правила — поистине безумны», — написала Захарова.

В частности, она поинтересовалась, «заставят ли зарегистрироваться как российских агентов британских ветеранов Второй мировой, получивших за участие в Полярных конвоях медали Ушакова и юбилейные медали Победы, и нужно ли будет им сдавать эти награды».

«Стоит ли зарегистрироваться в качестве базы ВКС России Британскому Национальному Космическому Центру (НКЦ) в городе Лестере? Посетители музея, включая английских школьников, тоже будут вынуждены регистрироваться как российские агенты? Ведь они оплатят билеты за посещение космической организации, связанной с Россией. И, наконец, как относиться к Его Величеству Королю Карлу III, который короновался под сенью Елизаветы Федоровны в Вестминстере? Барельеф с образом российской великой княгини был установлен на фасаде над входом в здание аббатства в 1998 году. Должен ли будет Карл пройти регистрацию в качестве агента Кремля в упрощенном порядке или будет стоять в знаменитых британских очередях наравне со своими подданными?» — спросила Захарова.

По ее мнению, требование Великобритании свидетельствует о том, что «интеллектуальная ущербность, поразившая правящий класс Туманного Альбиона, достигла своего апогея».