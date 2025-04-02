В России отреагировали на сообщения о подготовке Европы к ядерной войне

Сообщения о подготовке Европы к ядерной войне — это способ лишний раз запугать население, убеждена зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

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Ранее издание The Economist сообщило, что страны Европы начали подготовку своих граждан к возможной ядерной войне с Россией. В частности, Швеция разослала населению 5 миллионов листовок, в которых рассказывается об основных принципах выживания. В брошюрах власти также призывают граждан заранее продумать план действий в случае нападения на страну.

«Мы же понимаем, что это не будет безобидно для всей планеты. Где бы ты не оказался, тебя это коснется, поэтому, наверное, с этой точки зрения предупреждать надо, потому что они сами же накаляют ситуацию. И есть еще и другие страны, которые могут применить ядерное оружие, Россия будет одна из последних наверняка», — поделилась депутат.

Парламентарий назвала подобные действия властей европейских стран элементом информационной войны и пропаганды.

«Им же нужно объяснять, почему мы с Россией не хотим дружить, запугать людей, объяснить, почему надо тратить деньги, почему они должны жить хуже — потому что на нас может напасть Россия, давайте финансировать Украину, и вы будете жить хуже, к сожалению, но зато у нас не будет ядерной войны. Это исключительно в этих целях, психологически людей убедить, чтобы они не возмущались тратам на вооружение, а не на социальную жизнь», — высказалась Журова.

Ранее Польша начала готовить население к войне. Варшава закупает вооружения на миллиарды евро и готовит граждан к потенциальному военному конфликту.