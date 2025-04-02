Пушков: Обама может стать соперником Трампа в борьбе за третий срок

Экс-президент США Барак Обама может стать основным соперником действующего главы государства Дональда Трампа на следующих президентских выборах, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Накануне западные СМИ сообщили, что адвокат Борис Эпштейн изучил закон и нашел возможность для президента США выдвигаться на третий срок.

Трамп, в свою очередь, отметил, что «не шутит» насчет выдвижения своей кандидатуры на новый срок. Он добавил, что «с радостью» соревновался бы на следующих выборах с Бараком Обамой, который также провел два срока на должности президента США.

«Если в США отменят поправку, запрещающую баллотироваться на 3-ий срок, то Обама действительно будет выглядеть как наиболее серьезный соперник Трампа. И, возможно, единственный. Демпартия сейчас мертвая, лидеров у нее нет», — пояснил Пушков.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к основному закону США, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, в США в последние месяцы в общественном пространстве развернулась обширная дискуссия о том, как обойти это ограничение.

Специалисты полагают, что возможны несколько вариантов — через Конгресс, через механизм замены президента вице-президентом, за счет территориальных приобретений.