Мишустин: кабмин утвердил план дорожного строительства до 2030 года

План дорожного строительства до 2030 года был утверждён правительством России. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, прозвучавшим на заседании правительства, в ближайшие шесть лет из федерального бюджета на эти цели выделят более 9 трлн рублей.

План предусматривает приведение к 2030 году в нормативное состояние не менее 85% федеральных и не менее 60% региональных и межмуниципальных трасс.

Мишустин добавил, что более 3,5 тыс. км дорог планируется построить и реконструировать. Кроме того, по его словам, завершится строительство не менее 50 обходов населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области планируют отремонтировать более 240 км дорог в 2025 году.