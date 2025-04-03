Россия предложила Армении выбор из двух вариантов

Армения не сможет находиться в ЕАЭС и ЕС одновременно, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

«Невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз», — прокомментировал Галузин РИА Новости принятие в Армении закона о вступлении в Евросоюз.

По его словам, ЕАЭС — объединение равноправных государств, тогда как ЕС — это структура с «палочной дисциплиной» и преобладающими в ней «антироссийскими нарративами».

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Галузин подчеркнул, что Ереван сам должен решать, как ему двигаться дальше.

«Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС», — заключил замминистра.

Национальное собрание Армении 26 марта во втором и окончательном чтении одобрило законопроект о стремлении страны к вступлению в ЕС.