Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ

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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания отклонили межфракционный законопроект, который предлагал заменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускными экзаменами по школьным предметам.

Госдума решила судьбу ЕГЭ
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Авторы проекта утверждали, что изменения помогут повысить качество образования. Инициативы также были направлены на объективную оценку знаний и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.

Как отмечалось в пояснительной записке, система ЕГЭ не достигла заявленных целей. Уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг, считают авторы проекта.

Также подчеркивалось, что формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников и требует значительных финансовых затрат. Кроме того, по мнению авторов, ЕГЭ ориентирован именно на натаскивание к тестированию.

Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов сказал, что в России начался процесс отказа от ЕГЭ. По словам депутата, сейчас можно наблюдать, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки.

Однако в Кремле тема отмены или перевода ЕГЭ в другой формат не обсуждается, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он указал, что эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки.

Как, в свою очередь, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в России не идет речь об отмене ЕГЭ в ближайшие годы. Такие изменения анонсируются заранее, чтобы у школьников было время на подготовку, подчеркнул он.

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