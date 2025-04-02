Госдума решила судьбу ЕГЭ

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания отклонили межфракционный законопроект, который предлагал заменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускными экзаменами по школьным предметам.

Авторы проекта утверждали, что изменения помогут повысить качество образования. Инициативы также были направлены на объективную оценку знаний и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.

Как отмечалось в пояснительной записке, система ЕГЭ не достигла заявленных целей. Уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг, считают авторы проекта.

Также подчеркивалось, что формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников и требует значительных финансовых затрат. Кроме того, по мнению авторов, ЕГЭ ориентирован именно на натаскивание к тестированию.

Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов сказал, что в России начался процесс отказа от ЕГЭ. По словам депутата, сейчас можно наблюдать, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки.

Однако в Кремле тема отмены или перевода ЕГЭ в другой формат не обсуждается, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он указал, что эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки.

Как, в свою очередь, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в России не идет речь об отмене ЕГЭ в ближайшие годы. Такие изменения анонсируются заранее, чтобы у школьников было время на подготовку, подчеркнул он.