Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

Госдума приняла в I чтении законопроект о заочных судах над любыми лицами за рубежом, совершившими преступления против безопасности России. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, речь идет о трех законопроектах, направленных на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России от попыток иностранного вмешательства, которые были внесены в Госдуму в марте 2025 года. Было предложено внести изменения в статью 247 УПК РФ («Участие подсудимого»).

Руководитель рабочей группы по подготовке этого проекта Ирина Яровая сказала, что Госдума устанавливает возможность вынесения приговора по 20 видам преступлений в условиях, когда любые лица, совершившие эти преступления, находятся за рубежом. Кроме того, парламентарии предусматривают возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого. По ее словам, в частности, речь идет о таких преступлениях, как уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, а также призывы к терроризму, реабилитация нацизма. Кроме того, это касается преступлений, связанных с нарушением территориальной целостности России, развязыванием агрессивной войны, массовыми беспорядками, распространением фейков и дискредитацией Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.

Яровая заявила, что с 2020 года следственные органы возбудили более 160 уголовных дел по факту уничтожения или повреждения памятников советским войнам в 15 европейских государствах. По ним проходят более 250 иностранных граждан, в отношении которых не было бы перспективы вынесения приговора, — отметила руководитель рабочей группы.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла законопроект о наказании за призывы к санкциям против России из корыстных побуждений.