Вучичу преподали урок истории после слов об освобождении Сербии от фашистов

В освобождении Сербии участвовало меньше половины населения страны, заявил NEWS.ru историк и писатель Константин Залесский. По его словам, утверждение сербского лидера Александра Вучича о том, что армия его страны в годы Второй мировой войны самостоятельно освободила Сербию от фашистов, не соответствует историческим фактам. Он напомнил, что освобождение стало результатом совместных усилий югославских партизан и советских войск.

Заявление Вучича — это заявление политического деятеля, за которым не стоит никакая историческая фактура. Дело в том, что освобождение очень многих районов Сербии действительно было в значительной степени осуществлено местной партизанской армией. Соответственно, Сербов там было только 43% от общего количества. В последней операции, которая завершила освобождение Югославии в целом и Сербии, приняли участие 400 тысяч югославов и 200 тысяч советских военнослужащих, которые действовали в составе украинского фронта и, соответственно, внесли один из главных вкладов в освобождение столицы и Сербии, и Югославии, — пояснил Залесский.

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Он подчеркнул, что заявление Вучича больше связаны с политической повесткой, чем с реальной историей. Он провел параллель с попытками других народов приписать себе освобождение своих территорий, несмотря на общий вклад союзников.

Подобное заявление очень характерно для того, для чего, собственно, поднималось восстание поляками. Для того, чтобы потом заявить, что они сами освободили Варшаву. Хотя все это движение той же самой Национально-освободительной армии Югославии. Ее успех был связан с наступательными действиями советских войск, — резюмировал Залесский.

Ранее Вучич заявил, что сербская армия в годы Второй мировой войны самостоятельно освободила страну от фашистов. По его словам, помощь Советского Союза была ограниченной. Он также отметил, что страна понесла огромные потери не только от фашистской Германии, но и от усташей (хорв. Ustaša — хорватская фашистская ультраправая, этнонационалистическая, клерикальная организация. — NEWS.ru).