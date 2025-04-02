Названа причины визита российского переговорщика в Вашингтон

Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США призван донести до американского руководства российскую позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил «Абзацу» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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Ранее источники американских СМИ сообщили, что визит Дмитриева в Вашингтон планируется на этой неделе. Утверждалось, что глава РФПИ встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и ради этого американская сторона временно сняла санкции с высокопоставленного российского чиновника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сегодня, что такой визит возможен. При этом в Кремле отказались сообщить какую-либо конкретику.

По словам политолога Владимира Брутера, создается впечатление, что американская сторона сейчас «не знает и не хочет знать, как двигаться дальше».

«Если Дмитриев как представитель президента по экономическому сотрудничеству с США встретится с тем же Уиткоффом, он попытается достучаться до чего-то, «дообъясниться» до чего-то. (…) Он едет, чтобы объяснить российскую позицию и рассказать, почему Москва не может все предложенное «принимать как есть»», - подчеркнул он.

При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований заметил, что пока очень сложно предсказать, будет ли позитивным эффект от поездки Дмитриева в США, так как «американскому руководству в целом не свойственно стремление к каким-то сложным формулам».