СФ одобрил запрет рекламы на ресурсах экстремистов и нежелательных организаций

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных организаций, а также тех, кто признан экстремистом с запретом деятельности в РФ.

В законе "О рекламе" устанавливается, что распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах иностранной или международной организации, общественного или религиозного объединения или другой организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, а также на ресурсах организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности".

Ответственность за нарушение запрета будут нести и рекламодатель, и распространитель рекламных сообщений.

Тем же документом сокращается с пяти до трех лет срок хранения Роскомнадзором информации об онлайн-рекламе, в том числе социальной. Эта норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.