В Кремле прокомментировали визит спецпредставителя Путина в Вашингтон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать детали встреч главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с представителем администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил сегодня, что 2 и 3 апреля проводит в Вашингтоне встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа. Дмитриев отметил, что рассчитывает на то, что «реальное понимание российской позиции откроет новые возможности для конструктивного взаимодействия».

В свою очередь в Кремле призвали дождаться завершения визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

«Он потом даст информацию по завершению контакта», - заявил Дмитрий Песков и подчеркнул, что пока не может сообщить о деталях визита Дмитриева.

Дмитриев проводит встречу с Уиткоффом в Вашингтоне

Ранее источники американских СМИ сообщили, что ради приезда главы РФПИ в Вашингтон американская сторона временно сняла с него санкции. Ожидается, что он встретится с спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.