Госдума приняла закон о лишении свободы на семь лет за призывы к санкциям против России

Государственная Дума приняла законопроект о наказании за призывы к санкциям против России из корыстных побуждений. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает ТАСС.

Законопроект принят в первом чтении. Наказание предусматривает до семи лет лишения свободы. Такое же наказание предусмотрено за содействие из корыстных мотивов исполнению решений международный организаций, в которых Россия не участвует.

В марте 2025 года председатель палаты парламента Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители фракций Госдумы внесли три законопроекта для обеспечения суверенитета и безопасности России от попыток иностранного вмешательства.

«Предательство — всегда преступление особого цинизма, а предательство, совершаемое по найму или из корыстных побуждений, вне всякого сомнения, требует незамедлительного пресечения и повышенной ответственности», — отметила Ирина Яровая.

Также Госдума приняла в I чтении законопроект о заочных судах над любыми лицами за рубежом, совершивших преступления против безопасности России.