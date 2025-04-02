Песков сообщил об ожидании от США ответа из-за нарушения Украиной моратория

Россия довела до сведения США информацию о нарушениях Украиной соглашения об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что американской стороне был передан список со всеми энергообъектами, которые были атакованы украинской армией. Песков заявил, что американцы обещали дать оперативный ответ на этот счет.

«Нарушение Киевом этого моратория, точнее по сути, не присоединение Киева к этому мораторию, продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведений американцев», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия, несмотря на действия украинских властей, мораторий не нарушала и продолжает придерживаться отказа от атак по энергообъектам Украины.