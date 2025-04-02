В Кремле раскрыли детали подготовки к празднованию Дня Победы

В ходе праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут действовать дополнительные меры безопасности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, такие шаги необходимы в текущих условиях, передает ТАСС.

Разумеется, в ходе празднований будут приниматься особые меры по обеспечению безопасности. Это потребность дня, — подчеркнул Песков.

Премьер Словакии посчитал личным долгом приехать в Москву на День Победы

Он также добавил, что ничто не должно омрачить значимость этого события. Песков указал, что День Победы важен по всему миру и необходимо сохранять его торжественную атмосферу.

Ранее стало известно, что на праздновании годовщины Победы в Москве ожидают присутствия руководителей стран Организации Договора о коллективной безопасности. Среди членов ОДКБ свое участие в торжествах на Красной площади уже подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.