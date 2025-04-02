В Кремле рассказали о предстоящем саммите России и Китая

Россия и Китай согласовали сроки и место предстоящего саммита — он пройдет в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведется максимально активная подготовка к этому саммиту, это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем — это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Поэтому ведется масштабная подготовка», — сообщил Песков.

Он отметил, что Кремль будет своевременно информировать общественность насчет предстоящего саммита.

До этого официальный представить министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина является важным событием.

Захарова также заявила, что 80-летие Победы для России не является обычной, «рутинной датой». Представители двух стран также встретятся в рамках российско-китайского саммита, он будет в мае.