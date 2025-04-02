В Кремле высказались о визите Трампа в Саудовскую Аравию

Визит лидера США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию не связан с предполагаемой встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о том, что президент Дональд Трамп намерен отправиться в Саудовскую Аравию в мае. При этом именно Саудовскую Аравию ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, конкретики о дате и месте возможной встречи президентов России и США пока нет.

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«Это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет», - пояснил пресс-секретарь президента России.

Президенты США и России ранее провели несколько телефонных разговоров. В ходе беседы 18 марта, которая продолжалась около двух часов, Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетики на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.