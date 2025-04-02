В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможным визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее источники американских СМИ сообщили, что визит Дмитриева в Вашингтон планируется на этой неделе. Утверждалось, что глава РФПИ встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

«Да, я подтверждаю, такой визит возможен. Мы продолжаем по разным каналам наше общение с американцами. Чего-то более конкретного я вам сообщить не могу», - так эти новости прокомментировал Песков.

СМИ писали, что Дмитриев и Уиткофф планируют провести переговоры об «укреплении отношений между двумя странами». Сообщалось, что для этого визита с Дмитриева якобы сняли санкции США.

Дмитриев входил в состав делегации, которая представляла Россию на первых переговорах с США, прошедших 18 февраля в Саудовской Аравии. Глава РФПИ отмечал, что на этих переговорах он отвечал за «экономический аспект дискуссии».