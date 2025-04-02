Песков объяснил указ Путина по регистрации иностранцев

Новая Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан потребовалась для упорядочения миграции и обеспечения соблюдения мигрантами законов России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указы главы государства.

"Появляется в рамках МВД новая должность, первый замминистра внутренних дел, он же начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России", - отметил Песков.

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"Это позволяет гораздо более результативно решать вопросы, связанные с миграционными процессами, и увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами", - пояснил представитель Кремля.