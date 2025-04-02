Путин назначил нового заместителя генпрокурора России

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД — начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан министерства внутренних дел. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно информации на сайте Генеральной прокуратуры России, Кикоть с 2017 года занимал пост заместителя генпрокурора РФ.

Накануне сообщалось, что Путин назначил генерал-лейтенанта Вячеслава Бутко заместителем главы МЧС РФ. Указ вступил в силу с 1 апреля.

28 марта сообщалось, что российский лидер назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ Вооруженных сил РФ Михаила Гудкова заместителем командующего Военно-морским флотом России. Путин отмечал, что опыт Гудкова «нужно тиражировать на другие подразделения».