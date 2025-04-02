Путин поздравил граждан с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив общность их исторических судеб, духовных и нравственных ценностей.

"Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси - праздником, символизирующим нерушимые узы братской дружбы наших народов, общность их исторических судеб, духовных и нравственных ценностей. <...> В нынешней сложной международной обстановке совместные действия российской и белорусской сторон обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.