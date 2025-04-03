Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд

Депутат Юрий Напсо из ЛДПР, лишённый мандата по решению Госдумы, подал иск в Верховный суд. Об этом он рассказал в четверг, 3 апреля.

© Вечерняя Москва

31 марта Юрий Напсо подал иск в Верховный суд, оспаривая решение комиссии по регламенту. Комиссия установила, что депутат отсутствовал на заседаниях Госдумы более 200 дней без уважительной причины, что стало основанием для подготовки постановления о лишении его мандата.

Депутат намерен подать второй иск в Верховный суд, чтобы оспорить решение Госдумы, которая 3 апреля проголосовала за досрочное прекращение его полномочий.

Политик заявил, что расчеты, на которых основано решение о его 200-дневном отсутствии, являются ошибочными. По его словам, он проходил лечение, оформил больничные листы в полном соответствии с законодательством и отсутствовал на заседаниях Госдумы без уважительной причины лишь шесть дней.

— Изначально была дана неверная информация и из-за этого все так пошло. Если депутатам скажут, что он 200 дней прогулял, конечно депутаты так проголосуют, — заявил Напсо в разговоре с РБК.

Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо 3 апреля. Отмечается, что причиной лишения мандата стало неисполнение депутатом обязанностей, в частности, отсутствие на заседаниях палаты парламента более 30 дней. Полномочия депутата прекращаются моментально.

16 декабря 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы уже поручал комиссиям по регламенту и мандатным вопросам рассмотреть вопрос о снятии полномочий с Юрия Напсо, выступающего от ЛДПР. По словам осведомленного источника, из-за отсутствия на заседаниях у депутата «нет никаких оснований» занимать свою должность.