Захарова оценила навыки Бербок в «прыжках на батуте»

Глава МИД Германии Анналена Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя Генассамблеи ООН, кроме навыка прыжков на батуте и очень скудных знаний. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее СМИ сообщили, что немецкое правительство собирается выдвинуть кандидатуру Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Приступить к новым обязанностям она может уже в сентябре.

«Я прошу прощения, мне даже страшно представить, как Генеральной ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями. Это касается как дипломатии — сколько раз она попадала в чудовищные дипломатические скандалы, созданные ею же», — сказала Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, Бербок заняла свой пост случайно, не имея необходимых компетенций. Также Захарова обратила внимание на «сумятицу и отсутствие прозрачности» в образовании немецкой чиновницы.

«Сложно ответить, какое у человека образование. Что-то там в Лондоне, какое-то гибридное, лоскутное непонятно что», — добавила она.

Захарова также напомнила, что Бербок — внучка офицера вермахта. Она неоднократно заявляла, что гордится своим дедом. По оценке представителя МИД РФ, в связи с этим можно предположить, что выдвижение ее на пост в ООН является не случайным.