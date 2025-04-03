Захарова: Киев террором пытается сорвать диалог России и США

Киев использует террористические методы, чтобы сорвать диалог Москвы и Вашингтона, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они отчаянно стремятся уже никого и не победить, и даже не удержаться самим, а сорвать начавшийся российско-американский диалог», — отметила она.

По словам Захаровой, киевский режим использует «террористические методы», нанося каждый день удары по российским энергообъектам.

Мария Захарова ранее заявила, что Киев продолжает атаки на энергетические объекты, рассчитывая ввести в заблуждение Вашингтон.