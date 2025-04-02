Украинский лидер Владимир Зеленский недооценивает осведомленность команды президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев продолжает атаковать энергообъекты, надеясь ввести Вашингтон в заблуждение.

«Именно по энергетическим объектам киевский режим продолжил наносить удары… Возможно, полагая, что, как предыдущему президенту США, так и этому, можно представлять какую-то искаженную картинку», — передает слова Захаровой радио Sputnik.

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Она подчеркнула, что Зеленский проявляет неуважение к президенту США и не учитывает, с кем имеет дело. Россия продолжит информировать международное сообщество о ситуации, несмотря на попытки Украины нарушить достигнутые договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта согласился на предложение Дональда Трампа о 30-дневном двустороннем прекращении атак по энергетическим объектам, и с тех пор Россия не наносила удары. Однако, несмотря на заявление Киева о прекращении атак, Украина атаковала российские энергетические объекты, в частности подстанции в Запорожской и Белгородской областях, что привело к отключению электроэнергии в этих районах, согласно информации Минобороны России.