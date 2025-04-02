Матвиенко поздравила Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран.

"Этот праздник символизирует многовековую дружбу, братство и духовное родство наших народов. Союзное государство стало воплощением исторического стремления к взаимовыгодному сотрудничеству и интеграции, а Ваша принципиальная позиция и личный вклад сыграли ключевую роль в становлении и развитии этого уникального объединения", - написала спикер Совфеда.

Матвиенко выразила уверенность в том, что при непосредственном содействии Лукашенко российско-белорусские связи, в том числе по парламентской линии, продолжат укрепляться, способствуя осуществлению новых проектов "на благо братских народов".

Поздравления парламентариям

В телеграмме на имя председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой Матвиенко отметила важность того, что российско-белорусский союз, помимо геополитических, военных и иных аспектов, имеет явно выраженную социальную направленность.

"Жители двух стран пользуются равными правами и теми преимуществами, которые предоставляет Союзное государство", - подчеркнула она. "Парламентская дипломатия всегда является важной составляющей межгосударственных отношений. Уверена, что богатый опыт, накопленный нами в рамках диалога законодателей, будет и впредь способствовать обеспечению мира, стабильности, экономического роста во имя благополучия и процветания двух братских народов", - отметила спикер СФ в телеграмме председателю Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорю Сергеенко.

В поздравлении народам двух стран Матвиенко выразила уверенность, что и в дальнейшем совместная работа органов государственной власти РФ и Белоруссии будет направлена на реализацию перспективных программ и масштабных проектов, улучшение качества жизни людей.

День единения народов - праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Белоруссии, отмечается ежегодно 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. Договор о создании Союзного государства двух стран был подписан 8 декабря 1999 года.