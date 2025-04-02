В Госдуме назвали условия возвращения в Россию иностранных компаний

Те компании, которые уходя из России повели себя непорядочно, должны заплатить за свои действия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, возвращение таких фирм должно быть сопряжено с выполнением ряда условий, которые не позволят им дешево скупать тот бизнес, который «они кинули, бросили». Иными словами, выход на российский рынок следует организовать на рыночных условиях.

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Парламентарий также призвал обратить внимание на те сегменты экономики, от которых зависит ее независимость и эффективное развитие. Их надо поддерживать и российский бизнес там должен иметь определенный приоритет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что покинувшим российский рынок иностранным компаниям не стоит разрешать возвращаться. По его словам «их надо наказать» так как есть риск, что завтра они уйдут снова, что отразиться на состоянии российского рынка труда.