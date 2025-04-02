Захарова: РФ обсуждает создание новой архитектуры безопасности Евразии

Создание новой архитектуры евразийской безопасности - вопрос, который Россия активно обсуждает со странами БРИКС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также к диалогу подключаются и другими потенциальными участниками на Евразийском континенте - ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН и ССАГПЗ.

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Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что РФ будет приветствовать и страны европейской части континента, если они откажутся от враждебной политики и блокового мышления.

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Новая система безопасности, уточнила дипломат, задумана в качестве ответа на имеющиеся вызовы и угрозы, которые стоят перед Евразийским континентом.

«С одной стороны, произошел крах евро-атлантической концепции, а выстроенная на ее основе система региональной безопасности себя исчерпала», - отметила она.

Обсуждения ведутся как в двустороннем формате, так и на площадках многосторонних организаций.

Предполагается, что новая архитектура безопасности будет включать в себя политические договоренности, новую нормативно-правовую базу и формы взаимодействия между участниками, передают «Известия».

Ранее министр обороны Андрей Белоусов обвинил США и их партнеров в разрушении мировой архитектуры безопасности и провоцировании кризисов и вооруженных конфликтов. Тогда он назвал сложной военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ.