Захарова: РФ обсуждает создание новой архитектуры безопасности Евразии
Создание новой архитектуры евразийской безопасности - вопрос, который Россия активно обсуждает со странами БРИКС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также к диалогу подключаются и другими потенциальными участниками на Евразийском континенте - ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН и ССАГПЗ.
Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что РФ будет приветствовать и страны европейской части континента, если они откажутся от враждебной политики и блокового мышления.
Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ
Новая система безопасности, уточнила дипломат, задумана в качестве ответа на имеющиеся вызовы и угрозы, которые стоят перед Евразийским континентом.
«С одной стороны, произошел крах евро-атлантической концепции, а выстроенная на ее основе система региональной безопасности себя исчерпала», - отметила она.
Обсуждения ведутся как в двустороннем формате, так и на площадках многосторонних организаций.
Предполагается, что новая архитектура безопасности будет включать в себя политические договоренности, новую нормативно-правовую базу и формы взаимодействия между участниками, передают «Известия».
Ранее министр обороны Андрей Белоусов обвинил США и их партнеров в разрушении мировой архитектуры безопасности и провоцировании кризисов и вооруженных конфликтов. Тогда он назвал сложной военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ.