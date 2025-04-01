Президент Сербии высказался о встрече с Путиным

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года. Об этом пишет РИА Новости.

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Он отметил, что не видел российского главу три года. Сербский политик указал, что как минимум два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным.

«А я не сделал этого ни разу. Я увижу его 9 мая впервые за 3,5 года. Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову», — подчеркнул он. Вучич добавил, что в последний раз он встречался с российским лидером 25 ноября 2021 года в Сочи.

Путин встретился в Кремле с Додиком

В марте Вучич и Путин обсудили в ходе телефонного разговора попытки давления на главу Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ) Милорада Додика.