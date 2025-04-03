Захарова описала помощь ЕС Украине фразой из советского мультфильма

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Деньги, которые выделяют Украине страны Европейского союза (ЕС), «идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает».

Захарова описала помощь ЕС Украине фразой из советского мультфильма
© globallookpress.com

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот есть такое выражение — помирать, так с музыкой, так вот мне кажется это те деньги, которые идут на музыку, под которую ЕС дружно помирает», — сказала она.

Захарова напомнила, что Франция готовится передать Киеву военный пакет на два миллиарда евро, включающий ракеты и бронетехнику, а Норвегия подтвердила планы выделить восемь миллиардов долларов на нужды ВСУ в 2025 году.

Ранее официальный представитель МИД России сравнила продвигаемые европейскими лидерами коалиции по Украине с интернет-группы для психбольных. Она подчеркнула, что ни одна из коалиций не имеет отношения к достижению мира.

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