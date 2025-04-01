Лавров анонсировал новую встречу России с США

Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он указал, что работа над темой «ликвидации так называемых раздражителей, которые серьезно мешают работе» посольств в Москве и Вашингтоне ведется с одобрения президентов РФ и США.

«Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видео-конференц-связи», — сказал Лавров.

Глава МИД не стал делать прогнозов, но указал, что Москва видит «наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в обеих столицах». По словам Лаврова, контакты РФ и США осуществляются по телефону и видеосвязи.