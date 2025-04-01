Лавров: Россия предложила меры по практической реализации черноморской сделки
Россия предложила конкретные меры по практической реализации «Черноморской инициативы», рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
По словам Лаврова, это необходимо во избежание печального опыта одобренной в 2022 году зерновой черноморской инициативы.
«Украинская часть работала всё это время... В отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнёров в рамках той инициативы, ничего сделано не было», — напомнил министр.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Черноморская инициатива» была приостановлена в 2023 году из-за невыполнения администрацией экс-президента США Джо Байдена ключевых условий сделки.
В сентябре Лавров рассказал, что весной 2024 года Турция пыталась восстановить зерновую сделку в обновлённом виде, но этому помешало украинское руководство.