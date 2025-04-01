Лавров: Россия передала США список атакованных ВСУ энергообъектов

Российская сторона передала помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу список объектов, которые атаковала Украина во время 30-дневного прекращения огня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Тот перечень нарушений, который привёл (министр обороны России) Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу, я направил этот перечень государственному секретарю США Марку Рубио», — заявил он.

Список объектов, которые атаковала Украина во время 30-дневного прекращения огня, был направлен и в ООН, добавил Лавров.

Глава МИД отметил, что Москва продолжает соблюдать соглашение, несмотря на нарушения со стороны Киева.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России запросил у Белоусова доклад по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.