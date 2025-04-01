Президент России Владимир Путин оценил сотрудничество Москвы и Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И Путин заявил, что Россия удовлетворена тем, как развивается ее сотрудничество с Китаем. При этом он подчеркнул, что в этом есть заслуга российского и китайского министерств иностранных дел.

«Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе при прямой поддержке наших министерств иностранных дел», — заявил он.

Глава МИД Китая озвучил главные задачи сотрудничества с Россией

Визит Ван И в Россию состоялся по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ожидается, что он продлится до 2 апреля. Находясь в России министр обсудит вопросы контактов на высшем уровне, развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

Ранее Ван И озвучил главные задачи сотрудничества с Россией.